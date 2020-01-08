Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret - Son Dakika

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Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret
6 saat önce
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger beraberindeki heyet ile birlikte Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger beraberindeki heyet ile birlikte Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'nu ziyaret etti.
Milletvekili Dülger beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Milletvekili Dülger ile İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın ve beraberindekiler in Albay Mehmet Cihanoğlu'nu ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. - KİLİS
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