Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret

6 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger beraberindeki heyet ile birlikte Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'nu ziyaret etti.

Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger beraberindeki heyet ile birlikte Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'nu ziyaret etti.


Milletvekili Dülger beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Milletvekili Dülger ile İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın ve beraberindekiler in Albay Mehmet Cihanoğlu'nu ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. - KİLİS

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
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