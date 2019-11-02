Milletvekili Dülger'den hayırlı olsun ziyaretleri
6 saat önce
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Yeni atanan müdürlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Yeni atanan müdürlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Milletvekili Dülger, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduktan sonra Kilis Baro Başkanlığına yeni seçilen Av. Mehmet Taşçı'ya, Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Özer ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığına atanan Murat Şekeroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak,yeni görevlerinde başarılar diledi. - KİLİS
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