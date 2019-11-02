Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger'den hayırlı olsun ziyaretleri
Son Dakika Politika Milletvekili Dülger'den hayırlı olsun ziyaretleri

Milletvekili Dülger'den hayırlı olsun ziyaretleri

6 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Yeni atanan müdürlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Dülger'den hayırlı olsun ziyaretleri, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Yeni atanan müdürlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Milletvekili Dülger, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduktan sonra Kilis Baro Başkanlığına yeni seçilen Av. Mehmet Taşçı'ya, Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Özer ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığına atanan Murat Şekeroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak,yeni görevlerinde başarılar diledi. - KİLİS

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Enginyurt'tan Bülent Arınç'ın KHK'lılar ile ilgili sözlerine tepki: FETÖ'cülere ağlayanlar en büyük haindir
İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, sokakta sütyensiz gezerek estetikli göğüslerini sergiledi SGK tüm kamu kurumlarına yazı yolladı: Emeklilik işlemlerinde e-Devlet'ten alınan belgeler yeterli Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:24:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger'den hayırlı olsun ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]