Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger'den Kilis'in il oluşunun 24. yıl dönemini kutladı
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Milletvekili Dülger'den Kilis'in il oluşunun 24. yıl dönemini kutladı

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis'in il oluşunun 24'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'den Kilis'in il oluşunun 24. yıl dönemini kutladı, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis'in il oluşunun 24'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Dülger, Kilis'in gelişmesinde ve kalkınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Eğitimde, kültürde, turizmde ve sanayide etkinliğini her geçen gün biraz daha artırma gayreti ile Türkiye'nin yeni değerler, yeni güzellikler sunan barışın ve umudun şehri Kilis'imizin İl oluşunu 24. yıl dönümünü kutluyoruz. Yöneticilerimizle, iş adamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, halkımızla bir bütünlük içerisinde, sosyal yapının güçlenmesi, toplum bütünlüğümüzün korunması yönünde bir bütünlük içinde gayret sarf edilmesi ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. İlimizin gelişip kalkınmasında ve bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:31 Kaynak: İHA
Mustafa Hilmi Dülger, Milletvekili, Kilis, Güncel
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