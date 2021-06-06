Milletvekili Dülger'den Kilis'in il oluşunun yıl dönümü mesaj - Son Dakika

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis'in il oluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, 26 yıl boyunca, Eğitimde, kültürde, turizmde ve sanayide etkinliğini her geçen gün biraz daha artırma gayreti ile Türkiye'nin yeni değerler, yeni güzellikler sunan barışın ve umudun şehri Kilis'in İl oluşunu 26. yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Dülger, " Kilis'in sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınması, İlimizin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelini değerlendirilmesi, eğitimdeki başarının devamı ve daha da üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak temel hedefimizdir. İnsanlarımıza imkan oluşturan, refahı ve adaleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Kentimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Yöneticilerimizle, iş adamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, halkımızla bir bütünlük içerisinde, sosyal yapının güçlenmesi, toplum bütünlüğümüzün korunması yönünde bir bütünlük içinde gayret sarf edilmesi ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. İlimizin gelişip kalkınmasında ve bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyor nice güzel günler diliyorum" ifadesine ver verdi. - KİLİS