Milletvekili Dülger'den kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Partinin 19. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Türkiye'nin, milletin geleceğini ışığıyla aydınlatan AK Parti, umudun ve inancın adı olmuş, coğrafyamızda ve dünyada Türkiye'yi önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirdiğini ifade ederek, "14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla kutlu yola çıkan partimiz, her dönem başarılarını katlayarak arttırmıştır. AK Parti olarak; 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla millete hizmet yolunda her türlü meşakkatle, badirelerle boğuşarak bugünlere geldik. Ülkemizin şahlanışının başlatıldığı o tarihten bugüne yapılamayanı yaptık, başarılamayanı başardık.AK Parti ile Türkiye bugün mazlum halkların ve İslam aleminin umudu olmuş, dünyadaki tüm gönüllere yürekten dokunmuştur. İşte bu süreçte Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güçlenmesini hazmedemeyenler her türlü şer oyunlarıyla, hain emellerle ülkemizi, yıldırmak istemiş, eski Türkiye'ye döndürme hevesleri kursaklarında kalmıştır. Hukuki engellemelerle siyasi ve askeri darbe girişimlerine kadar Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan'sız ve AK Parti'siz bırakma teşebbüsleri daima ellerinde patlamıştır. Biliyoruz ki, bir liderin arkasında milleti dimdik durdukça gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içine düşenlerin yanı sıra onlara çanak tutanlar da kaybetmeye daima mahkum kalacaktır" dedi.

Dülger, Askeri ve sivil darbelerle başaramadıklarını şimdi başka kartlarla yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Ülkemize karşı ekonomik savaş başlatarak küresel huzursuzluk ve dünya barışına balta vurmaya çalışanlar, AK Parti'nin milletiyle nasıl bir bağı olduğunu unutanlardır. Sözde yaptırım kararları ile AK Parti'ye gözdağı vermeye çalışanların hedefinde milletimizin ve devletimizin geleceği ve bağımsızlığı yatmaktadır. 5 bin yıllık bir devlet geleneğine sahip milletimiz içi boş tehditlere, yaptırımlara asla pabuç bırakmayacaktır. Millet iradesinin yılmaz bekçisi, demokrasinin ve özgürlüklerin daimi savunucusu AK Parti ile Türkiye'nin daha da güçleneceğine olan inancımız tamdır. Karanlığın en yoğun olduğu an güneşin doğmasına en yakın olan andır. 83 Milyon birlikte Türkiye olduktan sonra hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Biz, tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Parti'nin 19. yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizin ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz. Bunun için her bir kardeşimizin katkısına, çabasına, desteğine ihtiyacımız var. AK Parti'nin başarılarının gerisinde geçmişteki pek çok partinin aksine yıllar geçtikçe küçülen değil büyüyen, yıllar geçtikçe köhneyen değil her daim yenilenen, yıllar geçtikçe hizipleşen değil hep kucaklaşan bir parti olması yatmaktadır. Bu vasfımıza sahip çıktıkça büyümeye ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul'un Fethi, 18 Mart Çanakkale Zaferi, 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi ruhuna sahip AK Parti'nin bir mensubu olmaktan büyük gurur ve onur duyduğumu belirtiyor, Cumhurbaşkanımızın liderliği, 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' düsturu ile ülkemizi çok daha güçlü ve sağlam yarınlara taşıyacağımızın altını çizmek istiyorum. Rabbim, daha nice yıllar AK Parti'mize aziz milletimizin hizmetkarı olmayı nasip etsin. Bizi daha nice kuruluş yıldönümlerinde bu çatı bir araya getirsin. Partimizin 19. Kuruluş yıldönümünün teşkilatlarımıza, devletimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadesine ver verdi. - KİLİS