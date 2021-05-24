Milletvekili Dülger esnaflar ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Esnaflar ile bir araya gelerek şikayet ve önerilerini dinledi.

Milletvekili Dülger, 3 günden esnaflar ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "Esnaflarımızı ziyaret ederek, şikayet ve önerilerini dinliyorum. Kıymetli esnaflarımızla içinde bulunduğumuz zorlu sürecin sıkıntılarının çözüm yollarını üzerinde konuştuk. Hep beraber ele le vererek en kısa sürede normalleşmeye döneceğiz inşallah. Pandemi tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi ve ilimizi de etkiledi. Esnaflarımızın bu etkiyi en az şekilde his etmesi için devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı işler bol kazançlar diler şükranlarımı sunarım" dedi. - KİLİS