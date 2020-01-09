Milletvekili Dülger'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Milletvekili Dülger, Basın düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün, demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirterek, "Her geçen gün değişen, dönüşen, temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere her alanda büyük ilerlemeler kat eden günümüz Türkiye'sinde ve günümüzde anında iletişimin hayati önem taşıdığı küresel dünyada özgür bir basın; Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran, uzun çalışma saatlerini ve mesleğin yıpratıcı ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakarca çalışan, Kilisimizin ve hemşehrilerimizin en doğal hakkı olan doğru bilgi, ilkeli haber, görüntü ve gelişmeleri zamanında almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olan, siz çok değerli basın mensuplarını, haber alma özgürlüğüne sunduğu katkı ve Kilisimizin sorunlarına ışık tutmadaki gayretli çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile bir kez daha kutluyor, selamlarımı iletiyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS