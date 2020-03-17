Milletvekili Dülger'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Dülger'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı - Son Dakika

Milletvekili Dülger'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

6 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, 1'inci dünya savaşında Türk milleti kendisine biçilen kefeni yırtarak, tüm imkansızlıklara rağmen tarihe sığmayan ve gurur veren bir destan yazdığını belirtti. Gülger, "Çanakkale geçilmez dedirten genç yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz zafer sayesinde tüm dünya milletimizin yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in kelimeleriyle "Çanakkale bu günümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğü iade eden bu toprakları biz ebedi vatan yapan zaferin adıdır". Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir. Çanakkale Zaferi yalnız tarihe değil milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Anadolu'nun her bir yanından vatan müdafaası için koşarak hakka yürüyen 253 bin şehidimiz, bizlere 105 yıldan beri güç vermiştir ve vermeye de devam edecektir" ifadelerini kullandı.


18 Mart 1915 Çanakkale Destanı sadece Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Milletvekili Dülger, "Çanakkale'de dünyanın güçlü donanmalarına ve ordularına karşı, Türk milletinin genci ve yaşlısıyla gösterdiği eşsiz direniş, sonuçlarıyla dünyadaki dengeleri etkilemiş ve tarihe yön vermiştir. Çanakkale, milletimiz için de ayrıca bir onur, gurur ve şeref abidesidir. Çanakkale'de, kutsal değerleri uğruna var gücüyle savaşan nesiller, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini dünyaya ilan ederken, milletimizin hürriyet, istiklal, vatan ve bayrağına sahip çıkma kararlılığını da haykırmışlardır. Bu vesileyle Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için vatanını canından aziz bilen, bir gül bahçesine düşer gibi toprağa düşen, bayrağımızı dalgalandırabilmemiz, ezanımızı semalarımızda yankılatabilmemiz için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ederken, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Milletvekili, Çanakkale, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Benzine üçüncü büyük indirim geliyor
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı         
23:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek         
23:40
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri         
23:27
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir         
23:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 18:06:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Dülger'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]