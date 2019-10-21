Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger'in 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Son Dakika Politika Milletvekili Dülger'in 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Milletvekili Dülger'in 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

27 dakika önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, mesajında basın düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan başta Kilis Basın Mensupları olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - KİLİS

Gazeteciler Günü, Milletvekili, Kilis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:42 Kaynak: İHA
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