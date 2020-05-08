Milletvekili Dülger'in Anneler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Dülger'in Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Milletvekili Dülger'in Anneler Günü mesajı

6 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in Anneler Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin günün kutlayarak, "Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, 'cennetin annelerin ayakları altıda' olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Onlara daima azami düzeyde hürmet ve ihtimam göstermemiz, hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını kendilerine bizzat hissettirmemiz, emeklerinin boşa gitmediğini göstermemiz, ebeveyne hürmet konusunda çocuklarımıza örnek olmamız büyük önem arz etmektedir. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesinler" ifadelerini kullandı.

Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ömürlerini ailelerine, çocuklarına vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden başta canından aziz evlatlarını bu vatan uğruna şehit veren annelerimiz ve sağlık çalışanlarımızın anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Tüm insanlığın büyük bir sınavdan geçtiği Covid-19 virüsüne yakalanarak tedavi görmekte olan Annelerimize rabbimden acil şifalar diliyorum. Evlatları bu virüsle mücadele eden Annelerimize sabır ve şifa niyaz ediyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayattakilere de evlatlarıyla sağlık, mutluluk, huzur dolu bir ömür diliyor, Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor; en kalbi duygularımla selamlıyorum." - KİLİS

Anneler Günü, Milletvekili, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:09 Kaynak: İHA


Son Dakika

Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'ye korona desteği için evlerinde Mehter Marşı söyledi Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor 2020'nin son Süper Ay'ı muhteşem manzaralar oluşturdu Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi         
19:19
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
19:18
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü         
19:11
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu         
18:49
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu         
18:32
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum         
18:30
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?         
18:22
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı         
18:08
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı         
18:04
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi         
18:02
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü         
17:48
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı         
17:44
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi         
17:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı         
17:31
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi         
17:22
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı         
16:36
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü 65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü         
16:34
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır         
16:32
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı         
16:05
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı         
15:56
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 19:36:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Dülger'in Anneler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]