Milletvekili Dülger'in Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Dülger'in Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

Milletvekili Dülger'in Engelliler Haftası mesajı

6 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in Engelliler Haftası mesajı, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, Engelliler Haftasının tüm engelli bireylerin haklarının korunması için toplumsal farkındalık oluşturmasını ve onların yaşamlarının daha kolaylaşması için vesile olmasını dilediğini belirtti. Dülger, mesajında, "Devletimiz ve hükumetimiz sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak, engelli vatandaşlarımıza eğitim, sağlık ve istihdam haklarına ait hizmetleri sunmakta, bu kapsamda çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan evde bakım hizmetleri, danışmanlık, destek, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, ilimizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir.Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz Aziz Milletimizin sosyal dokusunu da zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır.Bu kapsamda her yıl farklı etkinliklerle engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile farkındalık çalışmaları sergilediğimiz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını nedeni ile Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun aldığı kararlar çerçevesinde bu sene etkinliklerimizi yapamıyoruz ve engelli bireylerimiz bu süreci evde kalarak geçiriyorlar. Evde kaldığımız bu süreçte engellilerimiz ve tüm ailelerinin yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Gelinen bu süreçte evde kalarak ve kurallara uyarak toplumumuzun tüm fertleri ile birlikte engellilerimizin ve ailelerinin mutlu olacağı programları yapabileceğimiz günler İnşallah yakındır. Yetersizliklerin Engele dönüşmediği; engellerin yeterince aşıldığı; engelli insanların sevgi, saygı ve hoşgörüye boğulduğu günler görmek dileğiyle" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Engelliler Haftası, Milletvekili, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 04:41 Kaynak: İHA


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