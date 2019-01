Milletvekili Dülger'in Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Kilis milletvekili Dülger, bağımsız ve tarafsız bir basın, sağlıklı bir toplumun oluşması ve devamlılığını koruyabilmesi adına önemli bir unsur olduğunu ifade etti.



Dülger, Bir ülkede sadece iktidar ve muhalefet partileri değil, medya kuruluşları da demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, " demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesi için sorumluluk ve yükümlülük sahibidir. Basının verimli ve doğru işleyişi ise basın çalışanları ve çalışan gazetecilerimize bağlıdır. Bu nedenle, bireyin haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden, kişilik haklarına saygılı, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren, en doğru haber ve görüntüler için can güvenliklerini hiçe sayarak görev yapan ve mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden siz değerli basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi.



Dülger sözlerini şöyle sürdürdü, "Her geçen gün değişen, dönüşen, temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere her alanda büyük ilerlemeler kat eden günümüz Türkiye'sinde ve günümüzde anında iletişimin hayati önem taşıdığı küresel dünyada özgür bir basın, aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle sivil toplumun dinamizmini beslemekte ve demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Kilis'imizin ve hemşehrilerimizin doğru ve ilkeli haber almasına gönül veren siz çok değerli basın mensuplarını, objektif gazetecilik ilkesinden ayrılmadan, haber alma özgürlüğüne sunduğu katkı ve Kilis'imizin sorunlarına ışık tutmadaki gayretli çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile bir kez daha kutluyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Almanya'da Milletvekili Frank Magnitz, 3 Zanlının Saldırısına Uğradıktan Sonra Ölüme Terk Edildi

Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı

Çeyrek Asır Sonra Bulunan Kayıp Paraşütçünün Nasıl Hayatta Kaldığı Ortaya Çıktı

AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu