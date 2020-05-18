Milletvekili Dülger'in Kadir gecesi mesajı - Son Dakika

Milletvekili Dülger'in Kadir gecesi mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kadir gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in Kadir gecesi mesajı, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kadir gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine erişmenin heyecanı yaşadıklarını belirterek, "Kısa bir süre önce rahmet ayı Ramazana ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. 'Hoş Geldin ya Şehri Ramazan' nidalarıyla karşıladık bu kutlu ayı. Şimdi veda vakti. Bereketi ve mağfiretiyle evlerimize ve gönüllerimize misafir olan on bir ayın sultanı, bugünlerde bize veda ediyor. Bu kutlu misafiri uğurlamaktan dolayı mahsunuz. Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı Mübarek Ramazanı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. Bizi Kadrimizi yücelten en faziletli geceye, Kadir Gecesi'ne tekrar ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun.Kadir Gecesi, insanı Rahman'ın affıyla, insanlığı Kuran'ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Karanlıklar ve cehalet içinde yüzen insanoğluna kurtuluş yolunu gösteren yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in, Allah tarafından sevgili peygamberimize 'oku' emriyle vahy edilmeye başlandığı ilk gecedir ve bin aydan daha hayırlıdır.Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde faydalanılmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.


Korona virüz salgını nedeniyle zor bir süreçen geçildiğini de hatırlatan Dülger'in mesajında, "Millet olarak nice zorlukları birlik- beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah.Salgın dönemini en kısa sürede geride bırakarak; Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, Kilis'imizi, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Milletimizin bu musibetten kurtulması için gece-gündüz demeden canla başla mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kardeşlerimize Yüce Allah' tan yardım ve başarı diliyorum. Bu duygularla tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesini tebrik ediyor, Yüce Mevla'dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini niyaz ediyorum" denildi. - KİLİS

Kadir Gecesi, Milletvekili, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 12:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Dülger'in Kadir gecesi mesajı - Son Dakika

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