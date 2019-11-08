Milletvekili Dülger'in Mevlid Kandili mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Milletvekili Dülger, Kandiller ışıklarıyla sadece karanlık geceleri değil, aynı zamanda manevi feyziyle de daralan gönülleri aydınlatan, zihinlerin berraklaştıran geceler olduğunu ifade ederek, "Kandiller, öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkanlarını sunan kutlu zaman dilimleridir. İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan; barış, sevgi ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) in dünyamızı şereflendirdiği gecedir. Onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.Doğumu karanlık dünyamız için nurlu bir güneş olmuştur. 'Adaleti, merhameti, bağışlamayı, dostluğu, kardeşliği ve sevmeyi Ondan ve Onun yüce mesajlarından öğrendik. Haksızlığa başkaldırmayı, zalime dur demeyi, direnmeyi Ondan öğrendik. Mazlumun yanında durmayı, yetimi korumayı, güçsüzden yana olmayı Ondan öğrendik. Akrabaya, komşuya muhtaca bakmayı O'ndan öğrendik. Yok etmek yerine yaşatmayı, kin tutmak yerine merhameti, kavga yerine sevmeyi, İnsanlığın ancak sevginin sonsuz rahmet denizinde hayat bulacağını Ondan öğrendik. Kendisine bu kutlu gecede sonsuz salat selam olsun.Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid-i Nebinin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle, milletimizin ve İslam Aleminin mevlit gecesini tebrik ediyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS