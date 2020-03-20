Milletvekili Dülger'in Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Dülger'in Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Milletvekili Dülger'in Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in Miraç Kandili mesajı, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, tüm İslam Alemi'nin Miraç kandilini kutlayarak, "Rabbimiz, bu şahitlikte gerçek yüceliğin yalnızca kendisine ait olduğunu Efendimizin şahsında beşeriyete bir kez daha göstermiştir. Miraç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Miraç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak, fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir. Miraç, gönül dünyamıza yaptığımız yolculukla imanımızı güçlendirmek ve sıdk makamına erişmektir. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. Miracı anlayan mümin, zamanın ve mekanın yegane sahibi olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Miracı model alan toplum, hak, adalet, dürüstlük, merhamet, kardeşlik ve fedakarlık gibi erdemlerle yücelir. Miraç gecesi zihinlerimizde berraklığa, kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimin Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecede Yüce Rabbimize açılan ellerin ve yakaran dillerin, bütün İslam Aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:34 Kaynak: İHA

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