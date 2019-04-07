Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger'in Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Milletvekili Dülger'in Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

39 dakika önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı, System.String[]
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Vatandaşların can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan Emniyet Teşkilatının, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından birisi olduğunu belirtti. Dülger, "174 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip Emniyet Teşkilatımız, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir.Bu anlayış doğrultusunda, tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için en başarılı ve en verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancım tamdır.Bu vesileyle, ilimiz genelinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, huzurun bozulmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan polisimize desteklerinden dolayı değerli Kilis halkımıza teşekkür ediyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Görevleri başındaki polislerimize bu zor görevleri esnasındaki desteklerinden dolayı değerli eş ve çocuklarına teşekkür ediyor, ilimiz ve ülkemiz genelindeki tüm polislerimize selam ve sevgilerimle başarı dileklerimi sunuyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:49 Kaynak: İHA

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