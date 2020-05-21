Milletvekili Dülger'in Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ramazan bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Milletvekili Dülger, mesajında bir ay boyunca bir büyük kardeşlik iklimini, dayanışmayı ve kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, "Şehrimizde, mahallemizde, akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük. Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazanı Şerif'in sonuna gelerek hamdolsun, millet olarak sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır. Özünde var olan değerlerle, herkese insani sorumluluklarını hatırlatan bir yönü olan bayram günlerinin, gönül ve ruh birliği içinde maneviyatına uygun şekilde değerlendirilmesini yürekten diliyorum. Son günlerde tüm insanlık dünyayı saran korana virüsü ile mücadele etmektedir. Millet olarak nice zorlukları birlik- beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.



Milletvekili Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sorumluluklarımızın bilincinde olarak, sosyal mesafe kurallarına, tavsiyelere ve tedbirlere titizlikle uyararak, "Özellikle bayramlara buruk giren hastalarımızı, yaşlılarımızı, muhtaçları, şehitlerimizin yadigarlarını ve kahraman gazilerimizi bu müstesna günde de hatırlayarak, telefonlaşarak, bayram sevincimizi paylaşarak kederde de sevinçte de bir olduğumuzu gösterelim. Ramazan Bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını, bayram bereketinin kalplerimizi coşturmasını, umutlarımızı yeşertmesini, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.Bu duygularla değerli Kilis halkımızın, milletimizin bu musibetten kurtulması için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımızın ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tüm İslam aleminin, Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KİLİS