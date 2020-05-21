Milletvekili Dülger'in Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Milletvekili Dülger'in Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ramazan bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ramazan bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, mesajında bir ay boyunca bir büyük kardeşlik iklimini, dayanışmayı ve kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, "Şehrimizde, mahallemizde, akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük. Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazanı Şerif'in sonuna gelerek hamdolsun, millet olarak sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır. Özünde var olan değerlerle, herkese insani sorumluluklarını hatırlatan bir yönü olan bayram günlerinin, gönül ve ruh birliği içinde maneviyatına uygun şekilde değerlendirilmesini yürekten diliyorum. Son günlerde tüm insanlık dünyayı saran korana virüsü ile mücadele etmektedir. Millet olarak nice zorlukları birlik- beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.


Milletvekili Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Sorumluluklarımızın bilincinde olarak, sosyal mesafe kurallarına, tavsiyelere ve tedbirlere titizlikle uyararak, "Özellikle bayramlara buruk giren hastalarımızı, yaşlılarımızı, muhtaçları, şehitlerimizin yadigarlarını ve kahraman gazilerimizi bu müstesna günde de hatırlayarak, telefonlaşarak, bayram sevincimizi paylaşarak kederde de sevinçte de bir olduğumuzu gösterelim. Ramazan Bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını, bayram bereketinin kalplerimizi coşturmasını, umutlarımızı yeşertmesini, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.Bu duygularla değerli Kilis halkımızın, milletimizin bu musibetten kurtulması için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımızın ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tüm İslam aleminin, Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KİLİS

Ramazan Bayramı, Milletvekili, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 01:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Dülger'in Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Son Dakika

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler         
20:09
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi         
20:07
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu         
19:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak         
19:50
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı         
19:43
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur         
19:19
Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı         
19:17
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu         
19:08
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı         
19:05
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi 65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi         
18:50
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu         
18:43
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli         
18:38
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı         
18:22
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi         
18:07
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir         
17:57
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü         
17:54
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum         
17:51
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti         
17:43
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak         
17:41
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi         
17:40
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti         
17:23
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti         
17:23
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı         
17:22
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi         
17:14
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım         
17:08
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor         
17:02
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 20:43:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Dülger'in Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]