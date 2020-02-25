Milletvekili Dülger'in Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Dülger'in Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Milletvekili Dülger'in Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in Regaip Kandili mesajı, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, mübarek gün ve zamanlar, dünya hayatının geçici meşguliyetlerinden uzaklaşıp, Yüce Allah'ın merhametine sığınmak için en uygun vakitler olduğunu belirtti.


Dülger, mesajında "Üç aylar da, ilahi rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükünun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimidir. Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül dünyamızı imar ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız. Bugün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Unutmamak gerekir ki yapılacak dualar, tövbeler, istiğfarlar, iyilikler, hayır ve hasenatlar, üzüntü ve sevinçlerin paylaşılması Rabbimizin katında mükAfatını bulacaktır. Zamanımızı bu bilinçle değerlendirirsek, hem Mevla'mızın af ve mağfiretine kavuşur hem de ruhlarımızı huzura erdiririz. Bu gecede içten bir tövbe ile günahlardan arınmanın yollarını arayalım. Kalplerimizden kötü duygu ve düşünceleri silelim. Gönül dünyamızı kirleten haset, kin, düşmanlık, haksızlık ve zulüm gibi kirlere bulaşmaktan sakınalım. Birbirimize, anne ve babamıza, yakınlarımıza sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Dünyamızı saran kötülük ve düşmanlıklara karşı birlik ve beraberlik içinde olalım" ifadelerini kullandı. Dülger mesajında, "Gönüllerimizde iyilik, merhamet, sevgi ve hoşgörü ışığını yakalım. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Rahmet, mağfiret ve manevi ikramların sayısız tecelli ettiği mübarek üç aylar ve mübarek geceler sözünü ettiğimiz bu nefis muhasebesinin yapılması için müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Regaip kandilini tövbe, istiğfar ve ibadet ile dolu geçirmeye gayret gösterelim. Ancak kulluğumuz yalnızca bu gün ve gecelerle sınırlı kalmasın. Hayatımız boyunca rağbetimiz daima Yüce Mevlaya olsun. Bu vesile ile tüm İslam aleminin, necip milletimizin ve değerli hemşehrilerimin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ediyor. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KİLİS

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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