Milletvekili Dülger'in yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Milletvekili Dülger'in yeni yıl mesajı

13 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2019 yılını geride bırakıyor yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2020 yılına girdiklerini söyledi.

Milletvekili Dülger'in yeni yıl mesajı, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2019 yılını geride bırakıyor yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2020 yılına girdiklerini söyledi.


Milletvekili Dülger, 2019 yılında Türkiye'nin çok önemli gelişmeler yaşadığını ifade ederek, "Ülkemiz ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bırakıyor yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2020 yılına giriyoruz. Yeni yıllar geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak yaşanan tecrübeler ışığında çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktalarıdır.İnanıyorum ki bu yılda; Aziz milletimizden aldığımız güçle yarının huzurlu, güvenli, mutlu ve müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, birlik ve beraberlik ile ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermeyecek her bakımdan daha güzel ve aydınlık bir geleceğe doğru millet olarak emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.Yeni yılın önceki yıllardan daha çok; Kardeşliğimizi güçlü hale getirdiğimiz demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolunda çabalarımızı yeni başarılarla taçlandırdığımız küresel ve bölgesel ölçekte ülkemizin eşi benzeri olmayan ay yıldızlı bayrağının daha da parlayacağı bir yıl olması, daha bereketli sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması gönülden temennimdir.Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ülkemize milletimize tüm insanlığa huzur, sağlık mutluluk ve hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Toplumsal hayatımızda daima barışın sağduyunun hoş görünün kardeşliğin sevgi ve saygının hakim olmasını diliyor, yeni yılınızı en işten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - KİLİS

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
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