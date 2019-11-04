Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger köy yollarını inceledi
Son Dakika Politika Milletvekili Dülger köy yollarını inceledi

Milletvekili Dülger köy yollarını inceledi

7 saat önce

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Asfaltı yapılan köy yollarında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Dülger köy yollarını inceledi, System.String[]

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Asfaltı yapılan köy yollarında incelemelerde bulundu.


Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Genel Meclisi üyesi Hasan Bozkurt ile Musabeyli Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Gültekin ile birlikte, Kilis Merkez'e bağlı Güneşli, Buğdaylı, Mağaracık, Bulamaçlı, Çalkaya, Kilolar (Çilolar), Gülbaba yollarının sıcak asfaltlarını inceledi.


Milletvekili Dülger, Kilis genelinde 36 kilometre bu yıl sıcak asfalt yaptıklarını ifade ederek, "43 kilometre sathi kaplama tamamlandı. 400 kilometre yol yama tamirat ve bakım işlemleri de en kısa zamanda bitmiş olacak. Bu çalışmalar da emeği geçen İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmmet Yalçın, ve il genel meclisi üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Mustafa Hilmi Dülger, Milletvekili, AK Parti, Kilis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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