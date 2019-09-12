Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger mezun olduğu okulda
Son Dakika Politika Haber

Milletvekili Dülger mezun olduğu okulda

1 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mezun olduğunu Kilis Lisesini ziyaret etti.

Milletvekili Dülger mezun olduğu okulda, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mezun olduğunu Kilis Lisesini ziyaret etti.


Milletvekili Dülger, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle 1978-1979 yılında mezun olduğum Kilis Lisesi'ne İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile ziyaret etti. Milletvekili Dülger, Kilis Lisesi Müdürü Ali Kalli'den okul ile ilgili bilgi aldıktan sonra sınıfları gezerek öğrenciler ile bir araya geldi. Milletvekili Dülger, öğrencilere hitaben yaptığı kısa konuşmada, Derslerine çalışmaları halinde hedeflerine ulaşabileceklerini ifade ederek, "Yeni eğitim-öğretim yılımız ilimize hayırlara vesile olsun, tüm eğitim camiamıza öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar dilerim" diye konuştu. - KİLİS

Milletvekili, AK Parti, Kilis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den indirimli İstanbulkart'a yeni düzenleme
Bülent Arınç ile Bülent Turan arasındaki polemik büyüyor: Boyundan büyük işlere karışma Muharrem İnce, canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:48:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger mezun olduğu okulda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]