Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
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Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

1 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi, System.String[]
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

Milletvekili Dülger, Rektör Karacoşkun'u ziyaretinde üniversite ile şehir kaynaşması bağlamında fikir alışverişinde bulundu. Rektör Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin çalışmaları ile 2019-2020 eğitim yılında yeni faaliyete geçecek bölümlere öğrenci alımları ile gelinen durum hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Dülger, 7 Aralık Üniversitesinin gelişmesi ile öğrenci sayısının artması için çalışacaklarını ifade ederek, "Üniversitemizin her zaman yanında ve emrinde olacağız. Üniversitemizin ilimize büyük katkıları vardır" dedi. - KİLİS
Milletvekili, Rektör, Aralık, Kilis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:21 Kaynak: İHA
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