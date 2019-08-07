Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
1 saat önce
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la çalışma ziyaretinde bir araya geldi.
AK Parti Kilis Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:21 Kaynak: İHA
milletvekili Mustafa Hilmi Dülger
, 7 Aralık
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun'la çalışma ziyaretinde bir araya geldi. Milletvekili
Dülger, Rektör Karacoşkun'u ziyaretinde üniversite ile şehir kaynaşması bağlamında fikir alışverişinde bulundu. Rektör Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin çalışmaları ile 2019-2020 eğitim yılında yeni faaliyete geçecek bölümlere öğrenci alımları ile gelinen durum hakkında bilgi verdi.
Milletvekili Dülger, 7 Aralık Üniversitesinin gelişmesi ile öğrenci sayısının artması için çalışacaklarını ifade ederek, "Üniversitemizin her zaman yanında ve emrinde olacağız. Üniversitemizin ilimize büyük katkıları vardır" dedi. - KİLİS
Parlamentoya bebeğiyle gelen milletvekili dışarı çıkarıldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! MSB'den güvenli bölge açıklaması: ABD ile koordine için müşterek harekat merkezi kurulacak Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı