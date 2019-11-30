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Milletvekili Dülger Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldi

7 saat önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Milletvekili Dülger Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.


Kilis Milletvekili Dülger, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi. Rektörlük Makamında gerçekleşen görüşmede şehir-üniversite bağlamında yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - KİLİS

Mustafa Doğan, Milletvekili, AK Parti, Kilis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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