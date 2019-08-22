Milletvekili Dülger, "Sahte hesaplar ile yapılan paylaşımların şahsımla ilgisi yok"

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, adına açılan sahte hesaplarla paylaşım yapıldığını daha sonra da bu hesapların kapatıldığını söyledi.



Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, bazı kendini bilmez art niyetli kişilerin sosyal medyada adını kullanarak sahte hesap oluşturduğunu bu hesaplardan da kendi beğeni yapmış gibi beğeni ve paylaşımlarda bulunarak haysiyet cellatlığına soyunduklarını belirtti.



Dülger yaptığı açıklamada, Mersin ilinden bir telefondan hesaplarına girildiğinin tespit edildiğini bu suretle adına beğenilerde bulunarak kendi adına beğeni yapılmış gibi bazılarının, şahsiyetsiz bir tutum ve davranış içerisine girdiklerini, bundan dolayı da böyle bir davranışa tevessül eden siyaseten düşük, ahlaken zayıf, insanlık olaraktan da sefil ve rezil bir duruma düşenleri kınadığını belirtti.



Dülger, "Siyasete girdiğimizden beri veya daha öncesinden beri bizleri bilen değerli vatandaşlarımızın ve gerçek dava arkadaşlarımın bugüne kadar nasıl bir yol ve tutum izledik ise bundan sonra da izleyeceğimizi, bizden daha çok bilip inandıklarını belirten telefon, mesaj ve düşünceleri ile bize olan güvenlerini bir kez daha gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



Milletvekili Dülger, "Bu rezil yola tevessül edenlerin ve de bunu gerçekmiş gibi yaymaya çalışanların bilmedikleri tek bir şey var ki: o da siyaseti çıkar için değil hizmet için yaptığımızdır. Kendi çıkar ve emellerine bizleri engel görenler, düne kadar kurmaya çalıştıkları rant çıkar ve ihale düzenine engel olanları yıldırmak, yıpratmaya çalışmak ve de fıtratlarına uygun olanı yapmaktan başka ne yapabileceklerdir. Asla güneşe çıkamayanlar, kul ve işçi hakkı yiyenler, şaibeli işe adam soktuklarına dair toplumda yaygın kanaat oluşturanlar ve onların avaneleri, FETÖ yandaş ve savunucuları, emperyalistlerin yerli işbirlikçilerinden de başka bir şey beklenmeyeceğini Rabbim, Milletim ve Kilis halkı biliyor, herkese de ona göre değerini veriyordur. Güzel Kilis'imizin güzel bir lafı vardır,' çerçi yükündekini satar kurt ulusundan gördüğünü işler' işte onların da yükleri çirkeflik ve haysiyet cellatlığı olduğundan bunun dışında bir şey beklemek de biraz saflık olsa gerek" diye konuştu.



Milletvekili Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Herkesi kendileri gibi yağmura göre tarla değiştirmeyi marifet bilenler, yol arkadaşlarını siyasi ikbal ve çıkar uğruna terk edip ihaneti marifet bilenlerin gerektiğinde liderine de ihanet edebilecek karakterde olduklarını bilmeden ikrar edenler, gözündeki merteği görmeden başkasının gözünde çöp arayanlar, camdan kulede oturmasına rağmen başkasının camına taş atanlar kısaca haline bakmadan Hasandağı'na oduna gidenler bilsinler ki bu olaydan kendilerine asla ve kat a ekmek çıkmaz. Hele bunlardan bazıları var ki; bugün evlerinde rahat oturmalarını önce yaradana sonra da kime borçlu olduğunu düşünmeden çamur atanlar daha önce benzer yola tevessül edenler gibi kendi çamurlarında boğulacaklardır."



Dülger, "Kara olmazsa beyazın, gece olmazsa gündüzün, Kabil olmazsa, Habilin kıymeti anlaşılır mıydı? diyerek değerli dava arkadaşlarıma ve hemşerilerime bugüne kadar verdikleri gibi bu olayda da gösterdikleri destek, güven ve itidale teşekkür ediyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS