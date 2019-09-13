Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger yapımı devam eden okulları gezdi
Son Dakika Politika Haber

Milletvekili Dülger yapımı devam eden okulları gezdi

25 dakika önce

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, yapımı devam ilk ve orta dereceli okulların inşaatlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Dülger yapımı devam eden okulları gezdi, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, yapımı devam ilk ve orta dereceli okulların inşaatlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Milletvekili Dülger, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile birlikte 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Kilis'te, eğitimin alt yapısını güçlendirme kapsamında, her biri 24 derslikli Atatürk Ortaokulu, Atilla Kamil Kudeyt Okulu, Hasan Sünnioğlu İlkokulu, Güzel Sanatlar Lisesi ve Bilim Sanat Merkezi'nin inşaatlarını inceleyerek, okulların son durumları hakkında inşaat yetkililerinden bilgi aldı. Milletvekili Dülger, daha sonra inşaat gezisinden sonra Kilis Lisesi, Cemil Çetin İlkokulu ve Sevgi Anaokulu'nu ziyaret eden heyet okul idaresinde bilgi aldıktan sonra öğrencilerle sohbet etti. - KİLİS

Mustafa Hilmi Dülger, Milletvekili, AK Parti, Kilis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski milletvekili İbrahim Turan da AK Parti'den istifa etti
AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir Mehmet Metiner'den Arınç'a 'Bülent Turan' tepkisi: Asıl siz haddinizi bileceksiniz CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:15:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Dülger yapımı devam eden okulları gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]