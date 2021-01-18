Bölge Müdürü Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın çalışmaları hakkında Durmuşoğlu ve Baz'a bilgi verdi.

Ziyarette Durmuşoğlu, Osmaniye'de yapılan kamu yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Son Dakika › Güncel › Milletvekili Durmuşoğlu ve Belediye Başkanı Baz, AA Bölge Müdürü Firik'i ziyaret etti - Son Dakika

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