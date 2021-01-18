Milletvekili Durmuşoğlu ve Belediye Başkanı Baz, AA Bölge Müdürü Firik'i ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Durmuşoğlu ve Belediye Başkanı Baz, AA Bölge Müdürü Firik'i ziyaret etti
18.01.2021 17:49
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Baz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Baz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Durmuşoğlu ve Baz, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'e ziyarette bulundu.
Ziyarette Durmuşoğlu, Osmaniye'de yapılan kamu yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.
Bölge Müdürü Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın çalışmaları hakkında Durmuşoğlu ve Baz'a bilgi verdi.
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