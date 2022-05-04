Milletvekili Ekinci, Suşehri'ni ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'e taziye ziyaretinde bulunan Ekinci, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Suşehri Devlet Hastanesine geçen Ekinci, hastalara acil şifalar diledi.

Suşehri halkının her zaman AK Parti'ye destek verdiğini belirten Ekinci, "Suşehri bizim için önemli bir ilçemiz. Bizler de ilçemizin taleplerini yerine getirmek amacıyla Ankara'da bulunuyoruz." dedi.

Ekinci'ye ziyaretlerinde, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu da eşlik etti.