Milletvekili Emine Nur Günay'dan İl Sağlık Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'ye ziyarette bulundu.

Günay, ziyarette yaptığı konuşmada, tüm sağlık çalışanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki özverili ve fedakarca çalışmaları için teşekkür etti.

Türkiye'nin salgınla mücadelede uluslararası anlamda elde ettiği başarının kahramanlarının sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Günay, "İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla kahramanca çalıştılar ve çalışıyorlar. Her bir kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.