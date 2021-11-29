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Milletvekili Emine Nur Günay, yapı malzemeleri fuarını ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Emine Nur Günay, yapı malzemeleri fuarını ziyaret etti

29.11.2021 11:00
Milletvekili Emine Nur Günay, yapı malzemeleri fuarını ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin düzenlediği "Yapı Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı"nı ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin düzenlediği "Yapı Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı"nı ziyaret etti.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, kente katma değer katan fuar için Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve emeği geçenlere teşekkür etti.

En son teknolojiyle üretilmiş, çevreye duyarlı yapılar için gerekli her tür yapı malzemeleri, tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz ve teknolojilerini kapsayan yapı fuarına katılan firmaları ziyaret ettiklerini aktaran Günay, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tür etkinlikler hem üreticilerimiz için hem de şehrimiz için önemli etkinlikler. Buradaki ticari hareketlilik şehrimiz ekonomisinin gelişimine de katkı sunuyor. Ayrıca fuar katılımcılarına baktığımızda bölgemizden yine bir çok firmanın katıldığını görebiliyoruz. Salgın öncesi Kasım 2019'da ilki gerçekleştirilen Eskişehir Yapı Fuarı, 21 binden fazla profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaparak ve sektörün ticari hacmine katkı sağlayarak önemli bir buluşma noktası olmuş, yüzde 95 katılımcı, yüzde 89 ziyaretçi memnuniyetiyle sona ermişti. Bu sene 25 binden fazla katılımcı bekleniyor. Umarım hem katılımcı sayısında hem de memnuniyet oranlarında 2019'u da geride bırakacak."

Günay, yapı fuarında 70 firma ve temsilciliği ile 12 ülkeden 200'ün üzerinde iş insanı bir araya geldiğini belirterek, "İhracat bağlantıları kuruldu. Bu bağlantılar ülkemiz ekonomisi ve geleceği için çok önemli. İhracat bizler için öncelikli bir konu. İhracatın teşvik edilmesi, üreticilerimizin ürünlerini tüm dünyaya tanıtabilmesi için bu etkinlikler çok önemli birer fırsat." ifadesini kullandı.

Milletvekili Emine Nur Günay, yapı malzemeleri fuarını ziyaret etti
Milletvekili Emine Nur Günay, yapı malzemeleri fuarını ziyaret etti
Milletvekili Emine Nur Günay, yapı malzemeleri fuarını ziyaret etti

Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Emine Nur Günay, yapı malzemeleri fuarını ziyaret etti - Son Dakika


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