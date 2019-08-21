Milletvekili Enginyurt'tan bazı borsalara fındık fiyatı tepkisi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile fındık üreticileri, Ordu ve Fatsa ticaret borsalarının 19 Ağustos Pazartesi günü tabelalarında fındık fiyatını düşük gösterdikleri gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Milletvekili Enginyurt, MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz ve partililer ile Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ve bazı fındık üreticileri, Ordu Ticaret Borsası önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapan Enginyurt, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi'ye seslenerek, "Siz bu 15 lirayı nasıl yazdınız? Bu millete açıklayın." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fındık taban fiyatına 16,5 lira diyerek ve fiyatı temmuz ayı bitmeden açıklayarak 8 milyon üreticinin alın terini teslim ettiğini belirten Enginyurt, "Cumhurbaşkanımızdan Allah bin defa razı olsun. Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası, Cumhurbaşkanımıza da ihanet etmiştir. Bunlar birilerine hizmet ediyorlar. Şimdi diyecekler ki 'MHP siyaset yapıyor, onun için borsanın önüne geldi, böyle bir tavır sergiliyorlar.'" dedi.

Enginyurt, ne fındık tüccarının ne de ihracatçının düşmanı olmadıklarını ifade ederek, bu milletin hakkını yedirmemeye yemin ettiklerini ve Allah'ın izniyle de yedirmeyeceklerini söyledi.

Enginyurt, borsa önüne demokratik tepkilerini göstermeye, haklarını ve emeklerinin karşılığını savunmaya geldiklerini de kaydetti.

Altınordu Ziraat Odası Atakan Akça ise üreticilerin ihtiyacı kadar fındığı piyasaya getirmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Fazlasını piyasaya getirip arz ve talep dengesini bozmayınız. Sakın fındığınızı büyük firmalara peşkeş çeken tüccarlara emanete bırakmayınız. Emanete bıraktığınız her fındık tekelci firmanın cebine dolar olarak giriyor, bunu unutmayınız. Lütfen bu konuya hassasiyet gösteriniz."

Konuşmanın ardından Enginyurt, borsa tabelası önüne "fındık üreticileri" yazılı siyah çelenk bıraktı.