Milletvekili Erbaş, Akıncı'ya sert çıktı: "Tarih sayfalarında küçük hesap yapanlara yer olmaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Erbaş, Akıncı'ya sert çıktı: 'Tarih sayfalarında küçük hesap yapanlara yer olmaz' - Son Dakika

Milletvekili Erbaş, Akıncı'ya sert çıktı: "Tarih sayfalarında küçük hesap yapanlara yer olmaz"

6 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözlerine sert tepki gösteren MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, açıklamaların haddini aşan ve tarih şuurundan bihaber olduğunu söyledi.

Milletvekili Erbaş, Akıncı'ya sert çıktı:

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözlerine sert tepki gösteren MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, açıklamaların haddini aşan ve tarih şuurundan bihaber olduğunu söyledi. Tarihin tozlu sayfalarında bu tür küçük hesaplar yapan insanlara yer olmadığını belirten Erbaş, "Kıbrıs Türk'ü her şeyin farkındadır ve Akıncı gibi düşünmemektedir" dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik oy hesabı yaptığını söyleyen Erbaş, "Akıncı'yı açıklamalarından dolayı kınıyorum. Bu açıklamalar kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs meselesine Akıncı gibi oy menfaati sağlamak için yaklaşmamaktadır. Türkiye adanın jeopolitik ve jeostratejik konumundan ziyade orada yaşayan soydaşlarımız, kardeşlerimiz olan Kıbrıs Türklerine vermiş olduğu sonsuz değer üzerinden yaklaşmaktadır" dedi.

Kıbrıs'ın bağımsızlığı için Kıbrıs Türkleri ile Türk askerinin Kıbrıs'ta beraber kan döktüklerine vurgu yapan Erbaş, "Türkiye Cumhuriyeti her daim Kıbrıs Türk'ünün yanında olmuş, Kıbrıs için beraber kan dökmüştür. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetini tek tanıyan ve her konuda uluslararası arenada Kıbrıs Türk'lerinin haklarını koruyan, bu konuda yalnız başına mücadele eden ülke Türkiye Cumhuriyetidir. KKTC, Kıbrıs Türk Halkının bağımsız ve egemen varlığının en büyük güvencesidir. Vatanına sahip çıkışın adıdır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de vurguladığı gibi 'Kıbrıs Türk'tür ve Türk kalacaktır'" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Mustafa Akıncı, Milletvekili, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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