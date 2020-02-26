Milletvekili Erbaş ve Başkan Işık, Kick Boks Şampiyonası'nda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Erbaş ve Başkan Işık, Kick Boks Şampiyonası'nda - Son Dakika

Milletvekili Erbaş ve Başkan Işık, Kick Boks Şampiyonası'nda

6 saat önce

Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası, Kütahya'nın ev sahipliğinde 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Milletvekili Erbaş ve Başkan Işık, Kick Boks Şampiyonası'nda, System.String[]

Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası, Kütahya'nın ev sahipliğinde 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.


24-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nın açılışında Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şampiyonanın Kütahya'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Başkan Işık, 2020 yılı içerisinde Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesine Kick Boks branşını da dahil edeceklerini ve sporcuların müsabakalarda şehri belediye adına temsil edeceğini söyledi.


Şampiyonanın açılış törenine MHP Kütahya Miletvekili Ahmet Erbaş da katılarak, sporculara başarılar diledi. - KÜTAHYA

Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğal gaz ithalatı Aralık'ta yüzde 10,5 azaldı
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı Kütahya'da Tayland'dan dönen bir vatandaş koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira

Son Dakika Haberleri
16:20 Yeşilçam filmlerine ne kadar hakimsiniz?
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:47:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Erbaş ve Başkan Işık, Kick Boks Şampiyonası'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]