Milletvekili Erdem Akşehir Osb'ni Gezdi

Akşehir'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekili Orhan Erdem ve beraberindeki heyet firma yetkililerinden yaptıkları üretim ve çalışma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Akşehir'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekili Orhan Erdem ve beraberindeki heyet firma yetkililerinden yaptıkları üretim ve çalışma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Beraberinde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile OSB'ni ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Elhamdülillah gittiğimiz her yerde vatandaşımızın yoğun bir ilgi ve desteğinin devam ettiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızı dinliyoruz. Organize sanayi Bölgemiz'de bugün 36 tane fabrikamız var. 10-15 tanesi de bitmek üzere ama bu yetmiyor ve Organize Sanayi Bölgemiz için yeni sahamızı da açtık. Açar açmaz da 16 tane fabrika için müracaat olmuş. Allah'ın izniyle Akşehir'imizi kalkındırmak için adım adım ilerlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.



İlçenin Belediye Başkanı Salih Akkaya da, şöyle konuştu:



"Devletimizin ekonomik temelini oluşturan en önemli unsur sanayi, tarım, ve hayvancılıktan geçer. Bu nedenle üretici ve istihdam sağlayan değerli iş adamlarımızın her türlü meselesiyle yakından ilgileniyoruz. Yaşanılan problemlerin çözümü için üzerimize düşen görevi yapma adına onlarla hep sık sık ziyaret ediyoruz."

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