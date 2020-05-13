Milletvekili Erenler:

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Kütahya'da kısa Çalışma Ödeneği'nden (KÇÖ) 16 bin 986 kişinin yararlandığını bildirdi.



Kütahya'da örnek bir devlet-millet dayanışmasının sergilendiğini kaydeden Erenler, "5 bin 454 ailemiz biner TL'lik nakdi yardımdan faydalandı. 270 bin koruyucu maske dağıtıldı. 2 bin 350 adet gıda paketi yardımı yapıldı. 6 bin kişiye nakit destek yardım kartı dağıtıldı.Kısa çalışma ödeneğine bin 889 işletmemiz başvuruda bulundu, 16 bin 986 çalışanımız ödenekten yararlandı.Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkarılmış olan çalışanlarımıza verilen bin 170 TL'lik yardımdan bin 370 kişi faydalandı. 750'si ücretli öğretmenimiz, 381'i usta öğreticimiz olmak üzere toplamda bin 131 kişi ek ders ücreti ödeme olanağından yararlandı. 3 bin 100 adet kolonya yardımı yapıldı" diye konuştu. - KÜTAHYA