Milletvekili Erenler: Tavşanlı Osb'de Doğalgaz Kapasite Artışı 10 Kat Büyüdü
2 saat önce
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Tavşanlı OSB'de yüksek basınç hattı kapasite artırımı yapılarak doğalgaz akışının başladığını belirtti.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler
, Tavşanlı OSB
'de yüksek basınç hattı kapasite artırımı yapılarak doğalgaz akışının başladığını belirtti.
Doğalgazda kapasite artışının 10 kat gibi büyük bir oranla sağlanmasının, başta Tavşanlı olmak üzere Kütahya için de önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Erenler," Organize Sanayi Bölgelerimizin destek ve teşviklerinin yanı sıra enerjiye ulaşımının da kolaylaşması ile bölgemiz cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Özel sektör yatırımlarının, sanayi faaliyetlerinin ve istihdama yönelik iş sahalarının en önemli ihtiyaçlarından birisi olan doğalgaza ulaşım konusunda yapılan bu çalışma ile Tavşanlı OSB yüksek basınç hattı kapasite artırımı yaparak gaz akışını başlatmıştır. Uğraşları gayret ve çabaları için gerek Bakanlık düzeyinde, gerekse de yerelde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kütahya'mız ve yatırımcılarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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