Milletvekili Erenler ve İl Başkanı Çetinbaş'tan Rektör Uysal'a ziyaret
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AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş beraberindeki heyet ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş
beraberindeki heyet ile Dumlupınar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal
'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektöre Genel Sekreter
Vekili Doç. Dr. Atilla Batur eşlik etti. Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İl Başkanı Ali Çetinbaş ve beraberindeki heyet Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.
Rektör Uysal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erenler, Çetinbaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti. (EFE-) - KÜTAHYA
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