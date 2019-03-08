Milletvekili Eroğlu, Akharım Beldesini Ziyaret Etti
1 saat önce
Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesini ziyaret eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Akharım Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Eşref Ünsal'a destek istedi.
Sandıklı
ilçesine bağlı Akharım
Beldesini ziyaret eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu
, AK Parti Akharım Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Eşref Ünsal
'a destek istedi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun ziyaretine AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik
, AK Parti Sandıklı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Çöl
, İl Genle Meclis üye adayları ve partililer katıldı.
Ziyarette, 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Milletvekili Veysel Eroğlu, "Akharım'da bir çok hizmeti mevcut başkan Eşref Ünsal ile yerine getirdik. Yatırım ve hizmetler Akharım'a aralıksız devam edecek. Bunun için sizlerden önümüzde ki seçimlerin birlik ve huzur içerisinde tamamlanmasını temenni ediyor, Eşref başkana desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:32 Kaynak: İHA
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