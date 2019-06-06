Milletvekili Eroğlu ilçelerde bayramlaşma törenlerine katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu
, "Gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye
, büyük bir Türkiye bırakmak hepimizin boynunun borcudur. Sadece siyasilerin değil, hükümetin değil hepimizin görevidir." dedi.
Eroğlu, sırasıyla Başmakçı
, Dazkırı
ve Evciler
ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.
Başmakçı'da vatandaşlarla bayramlaşan Eroğlu, sportif anlamda başarı gösteren kız futsal takımına hediye verdi.
Eroğlu, daha sonra Dazkırı'ya geçerek bayramlaşma törenine katıldı.
Burada konuşan Eroğlu, Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ivme içinde olduğunu, kendi savaş ekipmanlarını yapan bir ülke haline geldiğini söyledi.
Eroğlu, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşılması için birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye, büyük bir Türkiye bırakmak hepimizin boynunun borcudur. Sadece siyasilerin değil, hükümetin değil hepimizin görevidir. Lütfen çok çalışalım. Gayret edelim, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirelim. Hedeflerimize kilitlenelim. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi gerçekleştirince hiç kimse bizim bileğimizi bükemez. Hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Birbirimizi bizden ayırmak isteyenler var ama onlara fırsat vermeyeceğiz. Artık beraberlik içinde yönetelim ülkemizi ve ileri noktalara taşıyalım."