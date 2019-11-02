Son Dakika Haberleri: Milletvekili Eroğlu'ndan Sandıklı'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Milletvekili Eroğlu'ndan Sandıklı'ya ziyaret

Milletvekili Eroğlu'ndan Sandıklı'ya ziyaret

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sandıklı'yı ziyaret etti.

Milletvekili Eroğlu'ndan Sandıklı'ya ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sandıklı'yı ziyaret etti.


İlk olarak Sandıklı Belediyesini ziyaret eden Eroğlu ve Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile Sandıklı'ya yapılan ve yapılması düşünülen projeler hakkında toplantı düzenledi. Daha sonra Ak Parti Sandıklı İlçe Teşkilatını ziyaret eden Eroğlu, Sandıklı Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik'ten bilgiler aldı. Sandıklı esnaflarını da ziyaret eden Eroğlu, esnaflara hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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