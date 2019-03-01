Son Dakika Haberleri: Milletvekili Eroğlu ve Özkaya'nın Dinar Ziyareti

Milletvekili Eroğlu ve Özkaya'nın Dinar Ziyareti

13 dakika önce

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya partinin Dinar seçim bürosunu ziyaret etti.

Milletvekili Eroğlu ve Özkaya'nın Dinar Ziyareti, System.String[]
Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya partinin Dinar seçim bürosunu ziyaret etti.

Cumhur İttifakı AK Parti Dinar Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı, AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er, MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan ve partililer tarafından karşılanan Veysel Eroğlu, Dinar'da bu dönem AK Parti'nin belediyeyi kazanması gerektiğini belirterek daha fazla hizmet için seçmenlerden destek istedi.

Milletvekili Ali Özkaya da sonuna kadar Nihat Sarı'nın arkasında olduklarını, yapacağı bütün projelerde kendisine yardımcı olacaklarını söyledi.

Seçim bürosunda yapılan konuşmaların ardından AK Parti ve MHP heyeti ilçedeki esnafları ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:23 Kaynak: AA

AK Parti, Milletvekili, Dinar, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu Gebze-Halkalı Marmaray Hattı 10 Mart'ta Açılacak

İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:36:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Eroğlu ve Özkaya'nın Dinar Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]