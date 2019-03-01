Milletvekili Eroğlu ve Özkaya'nın Dinar Ziyareti

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya partinin Dinar seçim bürosunu ziyaret etti.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya partinin Dinar seçim bürosunu ziyaret etti.



Cumhur İttifakı AK Parti Dinar Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı, AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er, MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan ve partililer tarafından karşılanan Veysel Eroğlu, Dinar'da bu dönem AK Parti'nin belediyeyi kazanması gerektiğini belirterek daha fazla hizmet için seçmenlerden destek istedi.



Milletvekili Ali Özkaya da sonuna kadar Nihat Sarı'nın arkasında olduklarını, yapacağı bütün projelerde kendisine yardımcı olacaklarını söyledi.



Seçim bürosunda yapılan konuşmaların ardından AK Parti ve MHP heyeti ilçedeki esnafları ziyaret etti.

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