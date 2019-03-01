Son Dakika Haberleri: Milletvekili Erol;"Biz Vatandaşımıza Hizmet İçin Buralardayız"

Milletvekili Erol;"Biz Vatandaşımıza Hizmet İçin Buralardayız"

2 saat önce

Siyasetin gerilim ve karşıtlık demek olmadığına değinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,siyasetin bulunduğu yere hizmette farklılığını anlatarak alternatif söylemlerle halka hizmet et olduğunu ve kendilerinin de vatandaşa hizmet için burada olduklarını söyledi.

Milletvekili Erol;
Siyasetin gerilim ve karşıtlık demek olmadığına değinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,siyasetin bulunduğu yere hizmette farklılığını anlatarak alternatif söylemlerle halka hizmet et olduğunu ve kendilerinin de vatandaşa hizmet için burada olduklarını söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Alacakaya ilçesinde esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Erol ardından Saadet Partisi Seçim Koordinasyon Merkezine ziyaret etti. Erol ayrıca, CHP, MHP ile SP'nin ilçe belediye başkan adayları ve İYİ Parti ilçe başkanıyla birlikte yemek yedi.

3 farklı partiden belediye başkan adayıyla bir arada oturan Milletvekili Erol, tüm adayların, aday oldukları yere hizmet etmek için çaba sarf ettiğini aktardı.

Siyasetin gerilim ve karşıtlık olmadığına dikkat çeken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Siyaset bulunduğu yere hizmette farklılığını anlatarak alternatif söylemlerle halka hizmet etmektir. Burada herkes hizmet etmek için çaba gösteriyor. Önemli olan seçim çalışmalarında her adayın emeğine saygılı olmaktır. Biz vatandaşımıza hizmet için buralardayız"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

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