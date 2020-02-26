Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak" - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Erol;'Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak' - Son Dakika

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bulundukları talebin meclis başkanı tarafından uygun görülüp Çevre ve İmar Komisyonu'nun ortak bir heyet oluşturarak Elazığ'a görevlendirmeleri yapıldığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,"Elazığ halkımızın beklentileri, sorunları,...

Milletvekili Erol;

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bulundukları talebin meclis başkanı tarafından uygun görülüp Çevre ve İmar Komisyonu'nun ortak bir heyet oluşturarak Elazığ'a görevlendirmeleri yapıldığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,"Elazığ halkımızın beklentileri, sorunları, talepleri meclis başkanımızın da, komisyondaki heyetlerimizin de girişimleri ile sonuçlanır diye temennide bulunuyorum"dedi.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaraların sarılması için çalışmalar sürerken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un talep ettiği Çevre ve İmar Komisyonu'nun Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulunacağı bildirildi. Milletvekili Erol'da, açıklama yaparak meclis başkanının taleplerini uygun görmesi nedeniyle teşekkür etti.


Milletvekili Erol açıklamasında," 24 Ocak'ta yaşanan depremle ilgili gerek hükümetimizi, gerek bakanlıklarımızı, bürokrasimizi, en sonda meclisimizi bu sorumluluğa davet eden girişimlerimiz oldu. Ben buradan meclis başkanımıza Elazığ halkı adına teşekkür etmek isterim. Çünkü Çevre ve İmar Komisyonunun Elazığ'a gelerek incelemelerde bulunması ile ilgili talepte bulunduk.Bu talebimizi meclis başkanımız uygun görerek, Çevre ve İmar Komisyonu ortak bir heyet oluşturarak Elazığ'a görevlendirmeleri yapıldı. Ayın 27'sinde ve 28'sinde Malatya ve Elazığ bölgesinde olacaklar"diye konuştu.


Heyetin Elazığ'da incelemelerde bulunacağını aktaran Erol;" Bu incelemeler sonrasında alt komisyonun hazırladığı rapor meclis başkanlığına sunulacak. Orada tespit edilen sorunların çözümü ile ilgili de meclis başkanımızın aracılığıyla ilgili bürokrasi ve ilgili bakanlıklarla yazışmalar yapılacak. Ben meclis başkanımıza ve Elazığ'a gelecek her iki komisyonumuzun üyelerine canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah Elazığ halkımızın beklentileri, sorunları, talepleri meclis başkanımızın da, komisyondaki heyetlerimizin de girişimleri ile sonuçlanır diye temennide bulunuyorum"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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