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Milletvekili Erol'dan CHP Ardahan İl Başkanlığına ziyaret

1 saat önce

Ardahan'a gelen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki partililer, CHP Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milletvekili Erol'dan CHP Ardahan İl Başkanlığına ziyaret, System.String[]
Ardahan'a gelen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki partililer, CHP Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti.
Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul'daki Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve bazı partililer, geldikleri Ardahan'da CHP Ardahan İl Başkanlığına ziyaret edip partililer ile sohbet etti.
Partinin Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine şehir dışından ziyarete gelenlerin bazılarının Ardahanlı olmasının da ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.
Taştan, son seçimlerde partilerinin izlediği politikadan dolayı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, seçimlerin demokraside önemli olduğuna işaret etti.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:25 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Gürsel Erol, Ardahan, Güncel
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