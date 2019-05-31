Milletvekili Erol, halk kürsüsünde vatandaşları dinledi

Halk kürsüsünde vatandaşları dinleyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,"Elazığ milletvekili olarak bugün karşınıza çıkayım beni de eleştirin hatam veya eksiğim varsa beni de sorgulayın diyorsam, bu kendime olan güvenimden dolayı değildir.

Halk kürsüsünde vatandaşları dinleyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,"Elazığ milletvekili olarak bugün karşınıza çıkayım beni de eleştirin hatam veya eksiğim varsa beni de sorgulayın diyorsam, bu kendime olan güvenimden dolayı değildir. Bu Elazığ halkına olan güvenimdendir" dedi.



CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında "Halk Kürsüsü" oluşturdu. Erol, kürsüye gelip çıkan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinledi.



Ardından konuşan Milletvekili Gürsel Erol," Siyasetçi kendi seçmeninden halkından ilinde yaşayan insanlardan korkmamalı hata yapabilir miyiz yapabiliriz. Yanlışlarımız olabilir mi olabilir, eksiklerimiz olabilir mi olabilir. Her ne olursa olsun bu halkın içinden çıktığını ve bu halkın sorunlarını çözmek için meclise gittiğini asla unutmayacaksın ve her zaman halkın içerisinde halkın milletvekili olarak görev yapacaksın. Bugün burada benden memnun musunuz Elazığ'ın sorunlarını daha gündeme getirmek için bir talebiniz beklentiniz var mı siz bizi bu makamlara getirdiniz ve siz bizi Ankara'ya gönderdiniz. Biz milletvekilli seçilip rozeti yakana tak ayda 40 bin TL maaş al Ankara'ya git mecliste otur elini indir kaldır milletvekili değiliz. Biz halkın milletvekiliyiz. Vatandaşın mağduriyeti neredeyse bizim tarafımız ve bizim sürekli yanında yer alarak destek olmamız gereken, gündeme getirmemiz gereken ve sahip olmamız gereken halkın öncelikleri ve halkın sorunudur" diye konuştu.



"Elazığ halkı asla yalnız bırakmaz"



11 aydır Elazığ milletvekili olarak kentin sorunlarını gündeme getirdiğini anımsatan Erol, "Yaşanan sorunları yerinde tespit ederek ve inceleyerek o bölgenin insanlarının mağduriyetini çözmek için devletin gücünü kullanarak devletin bütün yurttaşlarına adil ve eşit olmasını sağlayarak sahiplenme duygusu ile hareket ettim. Siyaset kurumunun görevi çatışmak kavga etmek değildir. Siyaset kurumunun görevi sorunları çözmek, sahiplenmek ve vatandaşın taleplerini değerlendirmektir. Ben Elazığ milletvekili olarak bugün karşınıza çıkayım beni de eleştirin hatam veya eksiğim varsa beni de sorgulayın diyorsam bu kendime olan güvenimden dolayı değildir. Bu Elazığ halkına olan güvenimdendir. Eğer Elazığ halkı sizi sahiplenmişse sizin doğru yaptığınıza inanmışsa ve sizin yanlış yapmayacağınızı bilirse sizin ne etik kimliğinize ne de siyasi kimliğinize bakar. Adam gibi davrandığınız zaman Elazığ halkı size sarılır ve sizi asla yalnız bırakmaz. Bundan dolayı Elazığlı hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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