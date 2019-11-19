Milletvekili Erol, öğrencilere burs sözünü yerine getiriyor

Seçimden önce verdiği sözü yerine getiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, milletvekili maaşının yarısını Elazığlı tıp öğrencilerine burs olarak vermeye devam ediyor.



CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim öncesinde verdiği "Milletvekili maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak dağıtacağım" sözünü yerine getiriyor. Tunceli milletvekilliği dönemin de de 2 yıl milletvekili maaşını öğrencilere burs olarak dağıtan Erol'un, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da maddi durumu yeterli olmayan tıp öğrencilerine bu yıl vereceği bursların taksitlerini hesaplarına yatırdığı belirtildi.



Eğitimin önemine dikkat çeken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Okumak, öğrenmek ve eğitim gerçekten çok önemli. Seçim kampanyamda, seçilirsem maaşımın yarısını Elazığlı öğrencilere burs olarak verme sözü vermiştim. Daha öncede Tunceli'de milletvekili iken maaşımın tümünü öğrencilere burs olarak veriyordum. Elazığ'da da verdiğimiz sözü yerine getiriyorum ve bununla da gurur duyuyorum. Gençler, ülkemizin önden gelen gücüdür. Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesi için eğitime ve öğrencilere destek vermeliyiz. Yeni eğitim- öğretim hayatında tüm öğrencilere başarılar dilerim" dedi. - ELAZIĞ