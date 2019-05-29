Son Dakika Haberleri: Milletvekili Erol ve Başkan Şerifoğulları, o mahalleye gitti
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Milletvekili Erol ve Başkan Şerifoğulları, o mahalleye gitti

1 saat önce

Köpeklerin saldırısı sonucu ölen 82 yaşındaki kadının yakınlarına taziyeye giden Milletvekili Gürsel Erol ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla da görüşerek bilgi aldı.

Milletvekili Erol ve Başkan Şerifoğulları, o mahalleye gitti, System.String[]
Köpeklerin saldırısı sonucu ölen 82 yaşındaki kadının yakınlarına taziyeye giden Milletvekili Gürsel Erol ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla da görüşerek bilgi aldı.

Olay, 20 Mayıs tarihinde merkeze bağlı Esentepe Mahallesi Kır Çiçeği Sokağın sonunda meydana geldi. Ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşayan Çiçek Boztaş(82), sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı yere Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol gitti. Hayatını kaybeden Boztaş'ın yakınlarına evinin önünde taziye veren ikili, başsağlığı diledi. Aile yakınları ile bir süre sohbet eden Şerifoğulları ve Erol, mahalle muhtarı ve sakinlerinden bilgi aldı. Milletvekili Erol, bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını da istedi.

Öteyandan başı boş köpeklerle ilgili Elazığ Belediyesi tarafından kent genelinde çalışma yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:47 Kaynak: İHA
Edibe Şahin, Milletvekili, Güncel
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