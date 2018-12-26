Son Dakika Haberleri: Milletvekili Erol, Yaralıları Ziyaret Etti

Milletvekili Erol, Yaralıları Ziyaret Etti

1 saat önce

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 3 kişinin hayatını kaybettiği 35 kişinin yaralandığı kazada, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.

Milletvekili Erol, Yaralıları Ziyaret Etti, System.String[]
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 3 kişinin hayatını kaybettiği 35 kişinin yaralandığı kazada, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.

Kaza, gece saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale karayolu Akpınar ilçesi yakınında meydana gelmişti. Tunceli'de bir firmaya ait 62 AR 671 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrilmiş,3 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.

Bir dönem Tunceli Milletvekilliği yapan ve şuanda CHP Elazığ Milletvekili olan Gürsel Erol, kazanın ardından ilk önce olay yerine giderek görevlilerden bilgi aldı. Erol, ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek yaralılar tek tek ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erol, daha sonra ise Vali İbrahim Akın'la görüşüp, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi aldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:44 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı Şehit Annesi, Oğlunu Asker Selamı ile Son Yolculuğuna Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 17:59:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Erol, Yaralıları Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]