Milletvekili Ersoy'dan Başkan Yalçın'a ziyaret

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan da eşlik etti.

Ziyarette konuşan Ersoy, Başkan Yalçın'ın Talas'ta görev yapmasının hem şehir hem de Talas için büyük şans olduğunu belirtti.

Yalçın'ın tecrübesine dikkati çeken Ersoy, "Tecrübeleri var. Van'da vermiş olduğu mücadeleden dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Dün olduğu gibi bugünden sonra da Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili olarak il başkanımız, ocak başkanımızla birlikte yanında olduğumuzu göstermek amacıyla bugün burada bir ziyarette bulunuyoruz. Biz her zaman Mustafa Başkan'ın yanındayız. Mustafa Başkan bizim büyüğümüz. 24 saat ona telefonumuz da açık gönlümüz de açık. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte ziyaretiniz beni oldukça mutlu etti. Allah razı olsun. Bu hayırlı olsun veya iadeyi ziyaret değil. Çünkü seçim döneminde Allah razı olsun hep yanımızda oldunuz. O zamandan beri de sık sık görüşmeye gayret ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın gücü de bizim göz aydınlığımız. Yıllardır hep beraber hareket ediyoruz. Bu gücü arkamızda hissedince hizmet de kolaylaşıyor. Kırsal mahallelerimize gidiyoruz. Gittiğimiz her yere sizin selamınızı da götürüyoruz, size de selam gönderiyorlar. Hep beraber hizmet edeceğiz inşallah."