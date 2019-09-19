Milletvekili Ersoy'dan "Kayserispor Zirvesi" ile ilgili açıklama

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Kayserispor Zirvesi" etkinliğiyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Bir restorandaki toplantıda konuşan Ersoy, MHP İl Başkanlığı yaptığı dönem de dahil Kayseri ile alakalı bir çok konuda pozitif katkı sunmak amacıyla geri durmayarak elinden geldiği kadar mücadele edip, sonuç alıncaya kadar takipçisi ve destekçisi olmaya gayret ettiğini söyledi.

Milletvekili seçildiği günden bugüne kentin en önemli marka değeri olan Kayserispor'un başarısı ve geleceği için mücadele ettiklerini belirten Ersoy, "Şehrimizin dinamiklerini harekete geçirme noktasında bir çok kez çağrıda bulunup, şehrin ileri gelenlerinin maddi ve manevi olarak takımımızın yanında olmaları gerekliliğinden bahsettim." dedi.

Kayserispor'a bugüne kadar maddi manevi destekleri olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kendi maddi imkanlarımı seferber ettiğimi dile getirdiğim gibi örnek teşkil etmesi açısından ilk adımı da atarak milletvekili maaşımın bir aylığını Kayserispora bağışladım. Diğer taraftan şu an kullanılan 'TARAFIM KAYSERİ' hashtag ile ortaya çıkan SMS destek kampanyası da ilk Kayseri Milletvekili Baki Ersoy olarak 'TAM38' hashtagiyle kullanılması yönünde bizler tarafından söylenmiştir. Tüm bu maddi ve manevi desteklerimi birileri eline sağlık desin diye değil, şehrimizin gözbebeği olan takımımızın daha rahat şartlarda mücadele etmesi adına yaptığımı da bilmenizi isterim. Kayseri ve Kayserispor sevdamızın bu şehirdeki herkesten üstün olduğu bilinciyle bugün geldiğimiz noktada yaşadıklarımız tüm Kayserispor taraftarlarını üzdüğü gibi beni de son derece müteessir etmiştir. Dünden beri Kayserispor taraftarlarından aldığım binlerce mesaj da bunun göstergesidir ki Allah hepsinden razı olsun."

"Bir Baki değil, bin Baki feda olsun"

Bugün düzenlenecek "Kayserispor'a Vefa Gecesi"ne davet edilmedikleri ve katılmayacaklarını dile getiren Ersoy, "Davet edilmediğim yere gitmenin 'Davetsiz giden mindersiz oturur' gerçeğinden hareketle benim için mümkün olmadığını belirtiyor, kıymetli taraftarlarımızın 'Neden orada yoksun?' sorusuna verilecek cevabım olmadığı için cevabın muhatapları tarafından verilmesini rica ediyorum." diye konuştu.

Her şeye rağmen Kayserispor'a olan desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nitekim cumartesi günü oynanacak Denizlispor maçında arkadaşlarımla dostlarımla omuz omuza maçı izleyeceğimi de buradan belirtmek isterim. Herkes bilmelidir ki bizim Kayseri sevdamız yalnızca Kayseri sınırlarında şekillenmediği gibi Kayserispor sevdamız da bir masanın başında, ortasında, sağında ya da solunda oturmakla şekillenmez. Kayserispor'un sahipsiz olmadığını, şehrin ileri gelenlerinin bir araya gelip lig başlamadan takımımıza destek olma konusunda çağrılar yaparken sahip çıkmayıp sesi çıkmayanların flaşları görünce bir masa etrafında toplanması ve bizleri hiçe sayarak bu toplantıyı gerçekleştirmeleri hususunu sizlerin vicdanlarına bırakıyorum. Bu yok sayılma benimle birlikte bu takıma gönül vermiş taraftara yapılan bir hata olarak tarihe geçmiştir. Aziz hemşehrilerim ve Kayserispor taraftarlarımız iyi bilsin ki ben Baki Ersoy olarak dün söylemiş olduğum ne var ise bugün de arkasındayım. Dün şehrim ve şehrimin göz bebeği takımıma verdiğim hangi söz var ise bugün de sözümdeyim. Samimiyetle dillendirdiğimiz ve yapılmasını istediğimiz 'Kayserispor Zirvesi' şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Şehrimizin iyiliğine, kalkınmasına ve güçlü temsiline yapılan her adıma da bir Baki değil, bin Baki feda olsun."