Son Dakika Haberleri: Milletvekili Ersoy'dan minik Recep'e yardım eli
Son Dakika Güncel Haber

Milletvekili Ersoy'dan minik Recep'e yardım eli

48 dakika önce

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bir maaşını kanser hastası minik Recep Sefa Örs'ün tedavisine bağışladı.

Milletvekili Ersoy'dan minik Recep'e yardım eli, System.String[]

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bir maaşını kanser hastası minik Recep Sefa Örs'ün tedavisine bağışladı.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ersoy, nöroblastom kanseri teşhisi konulan minik Recep Sefa Örs'ün tedavisi için milletvekili maaşını bağışlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kayserili hemşehrilerini de yardım etmeye davet eden Ersoy, "Recep Sefa Örs'ün hayatı hepimizin makamından, şartlarından ve hatta hayatından daha önemlidir. Ben bir babayım ve Recep'te bizim bir evladımız. Bir maaşımı evladımıza bağışlıyor ve tüm Kayserili hemşehrilerimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Haydi Kayserim." ifadelerini kullandı.

Erdem ve Hanife Örs çiftinin evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek yöntemi ile kucağına aldığı Recep Sefa Örs'ün tedavisi iki yıldır Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam ediyor. Yardım kampanyası başlatan ailenin, 4 yaşındaki çocuklarının tedavisi için kutusu 10 bin avro olduğu ve sadece ABD'de bulunduğu belirtilen ilaçtan en az 15 kutu temin etmesi gerekiyor.

Milletvekili, Kayseri, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü
Erdoğan: Yusufeli Barajı 2021'de elektrik üretimine başlayacak Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 21:26:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Ersoy'dan minik Recep'e yardım eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]